2,4 млрд рублей требуется на поликлинику на месте бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске

Предпроектные работы по возвдениею детской поликлиники № 5 на земельном участке, где ранее был расположен кинотеатр «Чайка» в Иркутске, находятся на завершающей стадии. Такое заявление сделал первый замминистра строительства Приангарья Алексей Емелюков на депутатских слушаниях сегодня, 20 декабря. Заседание прошло под руководством спикера Евгения Стекачева. Вопрос обсудили по инициативе депутатов по округам № 29 Ольги Клевцовой и № 30 Алексея Колмакова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу представительного органа.
Со слов Алексея Емелюкова, в предпроектных работах имеются решения, которые позволяют не выносить сети, что уменьшит затраты на возведение. Сейчас результат работ находится на согласовании у больницы № 5. К слову, объект будет рассчитан на 350 мест.
«Это детская поликлиника, женская консультация. Планируется четырех-пятиэтажное здание с цокольным этажом. В нем будут предусмотрены диагностические подразделения: рентгеновское отделение, отделения ультразвуковой, многофункциональной диагностики, лаборатории. В женской консультации планируется дневной стационар на 10 коек и будет возможность проводить малоинвазивные операции», — прокомментировала замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.
«Нам необходим этот объект. Во время недавней проверки детской поликлиники, в том числе из-за недостатка квадратных метров, прокуратура вынесла мне, как руководителю, дисциплинарное взыскание. И они правы, в таких условиях работать нельзя. Необходимо предоставлять комфортные условия и врачам и пациентам, а также оснащать учреждение новым оборудованием», — подчеркнула депутат Гордумы, главный врач Иркутской городской больницы № 5 Ольга Клевцова.
Также народная избранница обратилась к депутатам ЗС Максиму Девочкину и Сергею Баляскину, присутствовавшим на депутатских слушаниях, с просьбой о помощи в выделении средств на создание ПСД.
«Неделю назад мы узнали, что собственные доходы Приангарья будут больше примерно на 6 млрд рублей. Если город будет активно включен в этот процесс, то выделить из них 35 млн рублей вполне реально. Просьба к депутатам Думы составить план работ, который нам, парламентариям, необходимо озвучить на корректировке. Также мы дополнительно прорабатываем вопрос строительства с использованием внебюджетного финансирования. Есть компании, которые в других регионах по концессии или по софинансированию из федерального бюджета строят такие объекты. Мы желаем, чтобы аналогичным путем они зашли и в Иркутскую область», — уточнил Максим Девочкин.
Ранее сообщалось о том, что депутаты Думы Иркутска по избирательным округам № 29, 30 и 31 Ольга Клевцова, Алексей Колмаков и Максим Девочкин (в настоящий момент — депутат ЗС) поднимают вопрос возведения этого объекта с 2019 года. В 2020-м в адрес главы Приангарья Игоря Кобзева передали свыше 5 тысяч подписей жителей за строительство детской поликлиники.