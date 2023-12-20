2,4 млрд рублей требуется на поликлинику на месте бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске

«Неделю назад мы узнали, что собственные доходы Приангарья будут больше примерно на 6 млрд рублей. Если город будет активно включен в этот процесс, то выделить из них 35 млн рублей вполне реально. Просьба к депутатам Думы составить план работ, который нам, парламентариям, необходимо озвучить на корректировке. Также мы дополнительно прорабатываем вопрос строительства с использованием внебюджетного финансирования. Есть компании, которые в других регионах по концессии или по софинансированию из федерального бюджета строят такие объекты. Мы желаем, чтобы аналогичным путем они зашли и в Иркутскую область», — уточнил Максим Девочкин.