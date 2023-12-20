В Башкирии из-за погоды ограничили движение пассажирских автобусов и грузовиков.

По информации пресс-службы регионального минтранса, до 15 часов 20 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта:



— в Бирском, Мишкинском, Караидельском районах по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка



— в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском районах по автодороге Уфа — Бирск — Янаул.



Сообщается, что время ограничения может быть изменено.



По возникшим вопросам можно звонить в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.