Новые штрафы для автомобилистов в 2024 году: когда введут и за что будут штрафовать

В 2013 году в России началось внедрение систем контроля средней скорости. В течение длительного времени существовало недопонимание среди общественности относительно того, какие штрафы могут быть наложены за нарушение этой скорости, поскольку такое нарушение не было прописано в Правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях. Теперь, спустя десять лет, пробелы в законодательстве будут устранены. Министерство транспорта собирается ввести новую формулировку «средняя скорость движения транспортного средства», что позволит восстановить работу камер контроля средней скорости.
Также многие уже давно отмечают потребность в ужесточении методов контроля за участниками дорожного движения, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), прежде всего это касается владельцев или пользователей электросамокатов.
С 2024 года таких граждан будут штрафовать на 30000 рублей, если они откажутся остановиться по требованию инспектора ГИБДД. Отказ от медицинского освидетельствования также обойдется им в эту сумму. Если же они согласятся, и результаты покажут наличие алкоголя в крови, им также придется заплатить 30000 рублей. Штраф за оставление места ДТП владельцами средств индивидуальной мобильности составит 5000 рублей.
Владельцам средств индивидуальной мобильности придется заплатить 3000 рублей за езду на СИМ вдвоем. За перевозку ребенка на электросамокате придется заплатить 5000 рублей.
Также ожидается вступление в силу и других наказаний для водителей, о которых сообщалось ранее.
Так, штраф за отсутствие полиса ОСАГО вырастет до 5 000 рублей, что станет в шесть раз больше текущей суммы. Теперь стационарные комплексы с камерами будут автоматически фиксировать нарушения, и постановление инспектора больше не понадобится.
Если ваш автомобиль или мотоцикл издают шум сверх установленных норм, вас смогут оштрафовать на 5 000 рублей.
За мойку транспортного средства во дворе дома теперь предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 рублей.
Автохлам, включая брошенные бесхозные автомобили, теперь будет наказываться штрафом от 1 000 до 3 000 рублей. Это касается не только простоявших длительное время машин, но и автомобилей без номеров, колес
Приведенные выше штрафы еще не утверждены и планировалось их внедрение еще весной 2023 года. Ожидается, что они вступят в силу в 2024 году.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.