Новые штрафы для автомобилистов в 2024 году: когда введут и за что будут штрафовать

В 2013 году в России началось внедрение систем контроля средней скорости. В течение длительного времени существовало недопонимание среди общественности относительно того, какие штрафы могут быть наложены за нарушение этой скорости, поскольку такое нарушение не было прописано в Правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях. Теперь, спустя десять лет, пробелы в законодательстве будут устранены. Министерство транспорта собирается ввести новую формулировку «средняя скорость движения транспортного средства», что позволит восстановить работу камер контроля средней скорости.