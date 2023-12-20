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В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

Приказом и.о. министра транспорта от 5 декабря 2023 года приостановлено действие некоторых норм Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов.

Так, после этой даты в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.

«Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных — значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”», — говорится в документе.

Вместе с тем на автомобилях, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), не будут проверять:

  • свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО;
  • о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) ГБО в случае его ремонта.
  • сверять серийный номер установленного газового баллона с данными паспорта, оформленного изготовителем газового баллона;
  • вносить в диагностическую карту серийный номер газового баллона, установленный на ТС с данными его паспорта.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.