В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов.
Так, после этой даты в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.
«Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных — значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”», — говорится в документе.
Вместе с тем на автомобилях, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), не будут проверять:
- свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО;
- о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) ГБО в случае его ремонта.
- сверять серийный номер установленного газового баллона с данными паспорта, оформленного изготовителем газового баллона;
- вносить в диагностическую карту серийный номер газового баллона, установленный на ТС с данными его паспорта.
Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.