В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов.

Так, после этой даты в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.

«Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных — значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”», — говорится в документе.