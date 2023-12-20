На новокузнецкий «ПитерАвто» завели уголовное дело за ненадлежащие услуги

На новокузнецкого перевозчика «ПитерАвто» завели уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Об этом сообщил «АиФ в Кузбассе» источник в правоохранительных органах.
По информации правоохранителей, с мая по декабрь перевозчик использовал технически неисправные автобусы, из-за чего дважды они возгорались, когда в них находились пассажиры. Помимо этого, компания не соблюдала расписание отправления автобусов и сокращала количество рейсов в морозы минус 30 градусов.
Прокуратура проверила юридическое лицо и направила информацию следователям. Следователи же допрашивают водителей и руководителей, а также должностных лиц администрации Новокузнецка и ГИБДД. Сотрудники СК провели обыски, изъяли документы о деятельности предприятия, техническую документацию. Известно, что водители организации-перевозчика совершили 4 800 нарушений в сфере дорожного движения.
Мы писали, что в Новокузнецке частично расторгли контракт с перевозчиком «ПитерАвто». Летом там стабильно на линию не выходило по 40−50 автобусов ежедневно.