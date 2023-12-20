На новокузнецкий «ПитерАвто» завели уголовное дело за ненадлежащие услуги

По информации правоохранителей, с мая по декабрь перевозчик использовал технически неисправные автобусы, из-за чего дважды они возгорались, когда в них находились пассажиры. Помимо этого, компания не соблюдала расписание отправления автобусов и сокращала количество рейсов в морозы минус 30 градусов.