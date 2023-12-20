В международном аэропорту «Пермь» построят семиэтажную вышку для диспетчеров

Международный аэропорт «Пермь» в скором времени будет соответствовать своему статусу. На его территории построят современный командно-диспетчерский пункт общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров.
Это будет семиэтажная вышка. В ней разместят рабочие места для персонала, занятого в обеспечении полетов гражданских самолетов, а также для сотрудников служб метеорологического обеспечения, техников и инженеров, пишет со ссылкой на Главгосэкспертизу «Бизнес-класс». Командно-диспетчерский пункт также включит помещения для размещения оборудования, комнаты для отдыха и психофизиологической разгрузки персонала.
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства командно-диспетчерской вышки в Международном аэропорту «Пермь».
Существующее здание командно-диспетчерского пункта построили вместе с аэропортом «Большое Савино» в 1967 году. После возведения семиэтажной вышки старое здание разберут, проложенные инженерные сети перенесут.