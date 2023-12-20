Волгоградцы дважды заплатили по газовым договорам

При анализе договоров, которые заключили АО «Волгоградгоргаз» и потребители, в УФАС нашли включение в них услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования, хотя плата за него учтена в тарифах на услуги по транспортировке ресурса по сетям.