Волгоградцы дважды заплатили по газовым договорам

При анализе договоров, которые заключили АО «Волгоградгоргаз» и потребители, в УФАС нашли включение в них услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования, хотя плата за него учтена в тарифах на услуги по транспортировке ресурса по сетям.
Волгоградцы были вынуждены дважды заплатит за одну и ту же услугу, проинформировали в УФАС по региону.
Действия АО «Волгоградгоргаз» признали злоупотреблением, компания оперативно устранила все нарушения и исключила плату из договоров на обслуживание газового оборудования.