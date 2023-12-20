В мэрии Екатеринбурга подтвердили простой десятков неисправных автобусов

«Информация о неисправных 140 автобусах МУП “Гортранс”, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей, поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников.
Одна из причин, почему автобусы не выводят на маршруты — нехватка водителей и кондукторов. Сейчас дефицит составляет 374 человека, кондукторов — 475.
В Академическом на парковке обнаружили 140 «НЕФАЗов» 2015 года выпуска. СМИ предполагали, что причина простоя всех автобусов — неисправное состояние.