В мэрии Екатеринбурга подтвердили простой десятков неисправных автобусов

«Информация о неисправных 140 автобусах МУП “Гортранс”, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности и является фейком. В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 000 км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей, поставка которых осложнилась из-за санкционного давления», — говорится в ответе чиновников.