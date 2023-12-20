Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил инженер регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Юрий Артамонов и дал совет, как себя обезопасить.
По его словам, мошенники стали использовать два новых способа обмана. В первом случае это объявления, «которые могут висеть где угодно и продавать что угодно, при этом в них указан QR-код для контакта», рассказал эксперт.
«QR-код дает вам вредоносную ссылку, вы по ней переходите и попадаете на мошеннический сайт либо заражаете свое устройство каким-то вирусом», — пояснил Артамонов.
Второй способ обмана еще более простой. Мошенники заклеивают своими QR-кодами те, которые имеются повсеместно для оплаты товаров и услуг: в кафе, на автопарковках и прочих общественных местах.
«В лучшем случае ваша оплата уйдет не туда. В худшем, перейдя по ссылке в QR-коде, вы можете либо потерять свои аккаунты, которые у вас есть в телефоне, либо заразить свой телефон вирусом. Поэтому очень скрупулезно смотрим на такие QR-коды, а лучше по ним вообще не переходить», — предупреждает эксперт.
Возможно лишь одно исключение, добавил он. Это тот случай, когда QR-код формируется в магазине прямо на экране монитора «магазинного же компьютера» — непосредственно перед оплатой вами заказа, сказал Артамонов.
«То есть он формируется приложением, которое работает в самом магазине. В этом случае мошенник уже не сможет подменить его и не сможет эту бумажечку переклеить. На столбе, на стенде, подставочке — везде, где человек может сам свой QR-код налепить, этим мы не пользуемся», — заключил эксперт.