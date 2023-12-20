Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

«То есть он формируется приложением, которое работает в самом магазине. В этом случае мошенник уже не сможет подменить его и не сможет эту бумажечку переклеить. На столбе, на стенде, подставочке — везде, где человек может сам свой QR-код налепить, этим мы не пользуемся», — заключил эксперт.