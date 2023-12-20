Светло и тепло только на улице: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, в среду, 20 декабря, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что в среду, 20 декабря, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника.
9:00 — 13:00.
бл. Дачия 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 22J (частично).
13:00 — 17:00.
ул. Христо Ботева 19/1, 19/4,
ул. Теилор 4, 6, 6А, 16 (частично).
9:20 — 17:20.
ул. Мунчештская 615/А, 615/1, 621, 793/3, 799N.
Сынжера.
9:20 — 17:20.
ул. Александру чел Бун,
ул. Александру Лэпушняну,
ул. Кишинёвская,
ул. Фынтына Скинулуй,
ул. Николае Тестемицану,
ул. Суверанитэций (частично).
Буюканы.
9:25 — 17:00.
ул. Кодряну Георге 16−44, 21−61,
ул. Корнулуй 10,11,
ул. Дялул Кукулуй 40, 46,
ул. Драгомирна 1−13, 2−22,
ул. Друмул Таберей 2А,
ул. Дурлешты 11,
ул. Гиочеилор 1−29, 2,
ул. Грыулуй 1−19, 2,
ул. Хумулешть 2−14,5−13,
ул. Рариштий 1−13, 2−16, 388, 568,
ул. Рошиори 1−15, 4−18,
ул. Топорашилор 1−17, 2−14 (частично),
ул. Бесарабилор 27−35, 28−32,
ул. Кодрилор 12−16 (частично).
Дурлешты.
9:00 — 17:00.
ул. Грибова 6/1, 6/2.
9:25 — 17:00.
ул. Балканская,
пер. Балканский 1,
пер. Балканский 2,
пер. Балканский 3,
пер. Балканский 4,
пер. Балканский 5,
ул. Тома Алимош,
ул. Тудора Владимиреску (частично).
Чеканы.
9:00 — 17:00.
ул. Крэмидарилор 23−79, 40−46, 58−62, 78−80, 94,
ул. Ливиу Ребряну 22−38, 31, 49−125,
ул. Мовилень 1−51, 2−32,
ул. Сфынта Параскива 9−27,
ул. Узинелор 16, 64−66, 69−135, 78а, 84, 162/1,
ул. Варница 2/2 (частично).
Келтуиторь.
9:05 — 16:30.
ул. Букурией,
ул. Буребиста,
ул. Келтуиторь,
ул. Дечебал,
ул. Дойна,
ул. Думбравей,
ул. Думбравилор,
ул. Ливиу Деляну,
ул. Михай Витязул,
ул. Николае Костин,
ул. Пэчий,
ул. Сфынта Винеря,
ул. Сфынтул Думитру,
пер. Сфынтул Думитру,
ул. Сфынтул Георге,
пер. Сфынтул Георге,
ул. Траян,
ул. Трандафирилор,
пер. Трандафирилор,
ул. Зидарилор,
пер. Зидарилор (частично).
Чеканы.
9:05 — 16:30.
ул. Колоница,
ул. Тогатин,
ул. Вадул-луй-Водэ,
ул. Валя-Луй-Симон (частично).
Тогатин.
9:05 — 16:30.
ул. Бухарест,
ул. Константина Брагиша,
ул. Д. Матковски,
ул. Гиочеилор,
ул. Лилиякулуй,
ул. Михая Эминеску,
ул. Михаила Садовяну,
ул. Пана Халипа,
ул. Святого Пантелимона,
ул. Сфынта Винеря,
ул. Штефана чел Маре,
село Тогатин (частично).