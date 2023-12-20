Хоценко и Шелест торжественно открыли омскую гимназию № 75 после капремонта

— Поздравляю вас с таким хорошим приобретением: после капитального ремонта это совершенно другая школа, сюда приятно заходить, даже подъезжая видишь, что все красиво, хорошо освещено. Хочется пожелать вам успехов и хорошей учёбы, преподавателям — занятий с детьми в комфортных условиях. По поручению Президента эту большую работу по капитальному ремонту школ мы будем и дальше проводить.