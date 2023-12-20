Хоценко и Шелест торжественно открыли омскую гимназию № 75 после капремонта

В Омске после капитального ремонта торжественно открыли гимназию № 75. В церемония открытия приняли участие губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.
Основной корпус образовательного учреждения, построенный 55 лет назад, отремонтировали за 113,5 млн рублей по президентской программе. Подрядчик ООО «ГарантСтрой» заменил плиты перекрытий, инженерные сети, коммуникации, а также утеплил фасад и привел в порядок крышу здания.
Во всех кабинетах была установлена мебель и оборудование. Для гимназии были также приобретены новые компьютерные и лабораторные стулья, магнитно-маркерные и интерактивные доски, проекторы, а также станки для кабинетов технологии мальчиков и девочек.
В рамках капремонта была также благоустроена прилегающая к главному корпусу гимназии. Работы выполнил меценат — директор ООО «ГК Строй-Логистик» Женис Садуов.
В основном здании образовательного учреждения сейчас обучаются 617 детей с 5 по 11 класс. Правда, гимназисты пока учатся в сокращенном режиме.
С новосельем педагогов и гимназистов поздравили первые лица региона и города — губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.
— Поздравляю вас с таким хорошим приобретением: после капитального ремонта это совершенно другая школа, сюда приятно заходить, даже подъезжая видишь, что все красиво, хорошо освещено. Хочется пожелать вам успехов и хорошей учёбы, преподавателям — занятий с детьми в комфортных условиях. По поручению Президента эту большую работу по капитальному ремонту школ мы будем и дальше проводить.
Работы в корпусе гимназии, где проходит обучение у начальных классов, должны быть завершены по планам в 2025 году.
Напомним, в конце ноября отремонтированное здание гимназии посетил первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.