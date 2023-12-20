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Жители Калининградской области смогут увидеть последний в этом году звездопад

Метеорный поток доступен для наблюдения в ночь на 22 декабря.
метеор
Источник: NASA

Россияне в ночь на 22 декабря смогут увидеть метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час», — отметили астрономы.

Увидеть это явление можно невооружённым глазом при условии безоблачной погоды и отсутствия засветки от Луны и городских объектов. «В 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час», — уточнили в Московском планетарии.

В середине декабря земляне стали свидетелями звездопада-гиганта из созвездия Близнецов.

космос