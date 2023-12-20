Жители Калининградской области смогут увидеть последний в этом году звездопад

Увидеть это явление можно невооружённым глазом при условии безоблачной погоды и отсутствия засветки от Луны и городских объектов. «В 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час», — уточнили в Московском планетарии.