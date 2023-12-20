Воронежцам рассказали о новой «детской» схеме мошенников

В мессенджерах и соцсетях к подросткам обращаются якобы администраторы каналов популярных блогеров, которые сообщают, что дети выиграли в конкурсе. А чтобы получить приз, необходим перейти по ссылке и ввести данные банковской карты одного из родителей, назвать код, который придет в смс на телефон мамы или папы. После выполнения подростками инструкций мошенников с карт списываются средства.