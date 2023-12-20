Мэр рассказал, по какому маршруту будет ходить трамвай в Академический

— Хотелось бы, чтобы в Академический ходили новые трамваи, но пока не получилось их приобрести, так как стоимость одного вагона — 160 миллионов рублей. На покупку 12 вагонов требуется около 2 миллиардов рублей, — пояснил Алексей Орлов.