Мэр рассказал, по какому маршруту будет ходить трамвай в Академический

Настоящий новогодний подарок сделали жителям Академического района городские власти. Свершилось. Уже в эту субботу, 23 декабря, в самый молодой район города поедет первый трамвай. О запуске впервые сообщил мэр города Алексей Орлов во время итоговой пресс-конференции 18 декабря.
Трамвай в Академический будет следовать по измененному маршруту № 1 Преображенский парк — станция Вторчермет. Путь следования: Преображенский парк — улица Вильгельма де Геннина — улица Серафимы Дерябиной — улица Волгоградская — улица Белореченская — улица Радищева — улица 8 Марта — улица Титова — станция Вторчермет. На линии будут курсировать 12 вагонов, большая часть из которых двухсоставные.
— Хотелось бы, чтобы в Академический ходили новые трамваи, но пока не получилось их приобрести, так как стоимость одного вагона — 160 миллионов рублей. На покупку 12 вагонов требуется около 2 миллиардов рублей, — пояснил Алексей Орлов.
Глава Екатеринбурга отметил, что для продолжения строительства трамвайных линий в новом районе необходимо заключить концессионное соглашение. Для этого городские власти уже подготовили и согласовали необходимый пакет документов. Для реализации проекта предусмотрены средства в городском и областном бюджетах. Город также рассчитывает на привлечение федерального финансирования по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта.
— Реализация концессионного проекта позволит продлить трамвайную линию в Академический с заходом на Широкую Речку. А это строительство еще двух очередей путей, двух тяговых электроподстанций, контактной сети, трамвайного депо и получение 85 новых трамвайных вагонов. Объем концессии оценивается почти в 29 миллиардов рублей, — сообщил глава Екатеринбурга.
Что касается Солнечного микрорайона, сейчас там проходит техническая обкатка. Регулярное трамвайное сообщение туда запустим после новогодних праздников.