Первый рейс в аэропорт Краснодара вылетит из Шереметьево ночью 25 декабря

Пока из Шереметьево в Краснодар назначены только рейсы «Аэрофлота». SU 1284 вылетит 25 декабря в 03:05.



Аэропорт Краснодара закрыли 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации и необходимостью организовать безопасность пассажиров. 15 декабря 2023 года в Краснодар прилетел тестовый рейс, по результатам обслуживания которого должны принять решение об открытии воздушной гавани. В Росавиации для этого создали специальную рабочую группу.



О возможно открытии аэропорта кубанской столицы 25 декабря ранее писали СМИ. Официально эта информация не подтверждалась, но источник «Ъ-Кубань» из числа сотрудников аэропорта также заявил, что возобновить работу воздушной гавани могут 25 декабря.



Татьяна Ручкина.