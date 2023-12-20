Синоптики прогнозируют возвращение в Калининград холодов и снега уже к концу недели

«В предстоящие дни на большей части центральной, северной и восточной Европы (в том числе в нашем регионе) ожидается выпадение ориентировочно до 35−50 мм осадков, — уточняют эксперты. — Основная часть из них ожидается с выходом на Балтику очередного циклона в составе североатлантической депрессии в четверг-пятницу, который не принесёт таких опасных усилений ветра как ожидали метеорологические модели ещё пару дней назад […]. Однако, в конце недели все же будут возможны штормовые порывы ветра на побережье (предварительно, до 19−23 м/с)».