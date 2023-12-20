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На Южном Урале выявили гонконгский грипп: симптомы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря, ФедералПресс. В Челябинской области выявили случаи заражения гонконгским гриппом. Особую опасность он представляет для пенсионеров и маленьких детей.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«По данным мониторинговых исследований, в структуре ОРВИ отмечается нарастание вирусов гриппа, в т. ч. H3N2, а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Инкубационный период гонконгского гриппа растягивается на два дня. Первые симптомы заражения — резкий скачок температуры. Потом появляется головная боль и неприятные ощущения в глазах, ломота в мышцах. Может прибавится и нарушение пищеварения. У каждого человека свой срок выздоровления. Тяжелое состояние протекает в среднем около пяти дней.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинцы рассказали о новой эпидемии коронавируса и о симптомах у заболевших.

здоровье