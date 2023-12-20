На Южном Урале выявили гонконгский грипп: симптомы

Инкубационный период гонконгского гриппа растягивается на два дня. Первые симптомы заражения — резкий скачок температуры. Потом появляется головная боль и неприятные ощущения в глазах, ломота в мышцах. Может прибавится и нарушение пищеварения. У каждого человека свой срок выздоровления. Тяжелое состояние протекает в среднем около пяти дней.