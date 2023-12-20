Капучинаторы, роботы-пылесосы и умные колонки: волгоградцы признались, какими покупками недовольны

Каждый из нас покупал вещи, которые впоследствии приносили разочарование или оказывались бесполезными. Жители Волгоградской области подвели итоги 2023 года и честно рассказали, какие именно покупки больше всего огорчили их. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob, в ТОП-3 вошли электронные девайсы, одежда и бытовая техника.