Капучинаторы, роботы-пылесосы и умные колонки: волгоградцы признались, какими покупками недовольны

Каждый из нас покупал вещи, которые впоследствии приносили разочарование или оказывались бесполезными. Жители Волгоградской области подвели итоги 2023 года и честно рассказали, какие именно покупки больше всего огорчили их. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob, в ТОП-3 вошли электронные девайсы, одежда и бытовая техника.
34% опрошенных признались, что особенное разочарование испытали при покупке смартфонов. Причина — очень скоро выходила новая версия. Также в списке фитнес-браслеты и умные колонки. 12% пожаловались на бытовую технику — капучинаторы, кухонные комбайны, роботов-пылесосов, соковыжималки и увлажнители воздуха. Еще 7% остались недовольны качеством и ценой купленных продуктов. Например, яйцами за 150 рублей за десяток, некоторые пожалели потраченные деньги на кофе.
— Другими неудачными приобретениями респонденты сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель. Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика, — уточнили эксперты.