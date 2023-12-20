Снег с дождем пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Как сообщили метеорологи, в период с 21 по 23 декабря резких изменений в температуре воздуха по Казахстану не ожидается.
Однако в начале указанного периода в северной и восточной части, а также в центре республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется снег — ночью, а днем — снег и дождь. Кроме того, ночью на севере и востоке страны ожидается сильный снег.
Также 23 декабря под влиянием Атлантического циклона на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.
В целом же по республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15−20 м/с и с порывами до 25 м/с. Еще прогнозируются туманы.
Отметим, что представители МВД регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.
Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.
"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", — говорится в сообщении.
Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14−17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.