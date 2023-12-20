Прилетела на чемпионат России: Камилу Валиеву в аэропорту Челябинска встретили музыканты

Камила Валиева прилетела в Челябинск для участия в чемпионате России по фигурном катанию. В своем телеграм-канале девушка записала видео и показала, что в аэропорту имени Курчатова их встретила скрипачка.
Рядом со скрипачкой сидел другой музыкант, который играл на синтезаторе. Дуэт исполнил песню «Аллилуйя», знаменитый саундтрек из мультфильма «Шрек».
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на ледовой арене Трактор с 21 по 24 декабря. Камила Валиева — одна из ярких звезд и фавориток турнира. С расписанием соревнований можно ознакомиться в нашем материале.