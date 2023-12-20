Прилетела на чемпионат России: Камилу Валиеву в аэропорту Челябинска встретили музыканты

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на ледовой арене Трактор с 21 по 24 декабря. Камила Валиева — одна из ярких звезд и фавориток турнира. С расписанием соревнований можно ознакомиться в нашем материале.