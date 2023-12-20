Метеорологи ожидают в Хабаровском крае 40-градусные морозы

В Хабаровском крае все еще сохраняются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня, 21 и 22 декабря, станут самыми холодными в нынешнем месяце. А вот потом погода станет к нам благосклоннее.
Самые сильные морозы 21 декабря ожидаются в Чегдомыне, там ночью −38…-40 градусов, днем −26…-28, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В селе имени Полины Осипенко в темное время суток −37…-39, днем тоже не согреться, −24…-26. Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре в предрассветные часы столбики термометров покажут −32…-34, днем −24…-26. В Троицком тоже стужа. Ночной фон температур там −31…33, днем ненамного теплее −24…-26. В Чумикане на рассвете столбик термометра опустится до отметки −29…31, днем там мороз почти такой же, как и ночью −25…-27.
А вот на самом севере, в Охотске не такая уж и стужа! Ночной фон температур −26…-28, дневной −23…-25. В соседнем Аяне почти такая же картина. Температура воздуха ночью и днем отличаются не существенно, на рассвете −25…-27 градусов, в послеобеденное время −21…-23.В Советской Гавани ночью −24…-26, днем −17…-19.
В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой невесты к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на вороте, подоле, рукавах, чтобы нечистая сила не смогла добраться до человеческого тела. На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие.