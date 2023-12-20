Метеорологи ожидают в Хабаровском крае 40-градусные морозы

В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой невесты к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на вороте, подоле, рукавах, чтобы нечистая сила не смогла добраться до человеческого тела. На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие.