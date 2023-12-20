Морская экзотика на праздничном столе: Владивосток меняет традиции в салате «Оливье»

С наступлением Нового Года россияне готовятся к приготовлению своих любимых традиционных салатов, однако их выбор ингредиентов может удивить. Особенно это касается жителей Владивостока. На этот раз в центре внимания — популярный новогодний салат «Оливье». Оказывается, многие владивостокцы предпочитают заменить традиционную колбасу чем-то более экзотическим. И не удивительно.. ведь рядом море!