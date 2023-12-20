Морская экзотика на праздничном столе: Владивосток меняет традиции в салате «Оливье»

Вместо обычной колбасы, которая часто используется в салате «Оливье», многие горожан вносят некий морской акцент. Ответ на вопрос, ранее проводимый ИА PrimaMedia, чем жители Владивостока предпочитают заменить колбасу, оказался следующим:
Крабом!
Да, креветки и другие морские деликатесы, такие как крабы, стали популярной альтернативой в этом восточном уголке России. Вместе с картофелем, горошком и майонезом, жители Владивостока добавляют креветки в свой «Оливье», создавая новогодний салат с морскими нотками.
Этот неожиданный выбор ингредиентов делает новогодние трапезы во Владивостоке по-настоящему уникальными и отражает особенности этого региона. Независимо от того, какие ингредиенты выбирают жители города, одно остается неизменным — дух праздника и радости, который сопровождает приготовление и употребление любимых блюд в кругу семьи и друзей.