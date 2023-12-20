Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Морская экзотика на праздничном столе: Владивосток меняет традиции в салате «Оливье»

С наступлением Нового Года россияне готовятся к приготовлению своих любимых традиционных салатов, однако их выбор ингредиентов может удивить. Особенно это касается жителей Владивостока. На этот раз в центре внимания — популярный новогодний салат «Оливье». Оказывается, многие владивостокцы предпочитают заменить традиционную колбасу чем-то более экзотическим. И не удивительно.. ведь рядом море!
Источник: Freepik

Вместо обычной колбасы, которая часто используется в салате «Оливье», многие горожан вносят некий морской акцент. Ответ на вопрос, ранее проводимый ИА PrimaMedia, чем жители Владивостока предпочитают заменить колбасу, оказался следующим:

Крабом!

Да, креветки и другие морские деликатесы, такие как крабы, стали популярной альтернативой в этом восточном уголке России. Вместе с картофелем, горошком и майонезом, жители Владивостока добавляют креветки в свой «Оливье», создавая новогодний салат с морскими нотками.

Этот неожиданный выбор ингредиентов делает новогодние трапезы во Владивостоке по-настоящему уникальными и отражает особенности этого региона. Независимо от того, какие ингредиенты выбирают жители города, одно остается неизменным — дух праздника и радости, который сопровождает приготовление и употребление любимых блюд в кругу семьи и друзей.