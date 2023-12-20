В Хабаровском крае в 2024 году проиндексируют региональный маткапитал

В Хабаровском крае для семей с детьми действуют и другие меры, например, единовременная выплата при рождении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка. На эти цели за 11 месяцев 2023 года в Хабаровском крае из выделенных 2,5 миллиарда рублей освоено более 2,3 миллиарда рублей.