В Хабаровском крае в 2024 году проиндексируют региональный маткапитал

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мера поддержки предназначена для дальневосточниц, у которых родились вторые дети. Размер регионального маткапитала составляет 30 процентов от федерального маткапитала. Предполагается, что с 1 февраля 2024 года сумма будет проиндексирована на 7,5 процента.
Деньги регионального маткапитала можно потратить по одному из трех направлений: образование детей, покупка товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и улучшение жилищных условий. В регионе поддержку получили 2 412 семей.
В Хабаровском крае для семей с детьми действуют и другие меры, например, единовременная выплата при рождении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка. На эти цели за 11 месяцев 2023 года в Хабаровском крае из выделенных 2,5 миллиарда рублей освоено более 2,3 миллиарда рублей.