Стало известно, сколько бюджет Владивостока получил от платных парковок

Интересно, что сумма штрафов гораздо больше средств, которые перечисляет оператор платных стоянок в бюджет города. По договору концессии в бюджет Владивостока поступает только 15% средств от оплаченных жителями города парковочных сессий. С прошлого года по третий квартал включительно эта цифра составила 5,5 миллионов рублей. Это следует из ответа заместителя главы города одному из депутатов краевого Законодательного собрания.