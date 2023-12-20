Стало известно, сколько бюджет Владивостока получил от платных парковок

За несоблюдение правил парковки в краевом центре за весь период работы платных парковочных зон выписано штрафов на сумму более 56 миллионов рублей. Как сообщила компания «Цифровое Приморье» в своём телеграм-канале, все штрафы по условиям концессии поступают в городской бюджет.
В ноябре количество штрафов составило 2247. Это значение находится на уровне средних показателей трех осенних месяцев текущего года.
Интересно, что сумма штрафов гораздо больше средств, которые перечисляет оператор платных стоянок в бюджет города. По договору концессии в бюджет Владивостока поступает только 15% средств от оплаченных жителями города парковочных сессий. С прошлого года по третий квартал включительно эта цифра составила 5,5 миллионов рублей. Это следует из ответа заместителя главы города одному из депутатов краевого Законодательного собрания.
Добавим, что за ноябрь во Владивостоке было зафиксировано 61 238 парковочных сессий. Средняя продолжительность парковки составила 180 минут. Заполняемость парковочных пространств в центре города сохраняется на уровне 90%.
В минувшем месяце в столице Приморья заработали ещё два новых парковочных пространства: участок «Светланская-Океанский проспект» — парковочная зона № 400 и участок «Светланская-Муравьева-Амурского» — парковочная зона № 410. Вместе с тем были упразднены парковки на улицах Фадеева и Экипажная.