Сахарная фея или славянская девушка: калининградский визажист дал советы, какой макияж сделать на Новый год (фото)

К встрече Нового года дамы всех возрастов подходят основательно. Каждой хочется выглядеть безупречно и стильно. «Клопс» узнал у визажиста-стилиста Валерии Матвеевой, какой макияж будет актуальным для предстоящего праздника.
В праздничном макияже всегда было предпочтительным наносить блестящие и яркие текстуры и цвета, и этот год не станет исключением.
1. Лицо
Наносим привычный уход, а следом любимый тон. Лицо оформляем при помощи «стробинга» — особая техника макияжа, предполагающая скульптурирование лица различными средствами, такими как румяна, хайлайтер и скульптор (иногда бронзатор). Впрочем, в Новый год можно попробовать и что-то новое, говорит визажист.
«Как ни странно, но в моду врывается контурирование румянами, как некая интерпретация макияжа “сахарной феи”», — делится Валерия Матвеева.
Макияж «сахарной феи» (принято считать его автором Хейли Бибер) не просто подойдёт к празднику, но и визуально омолодит лицо за счёт влажных и невесомых текстур. Основа — это стробинг румянами (лучше подбирать кремовые), лёгкий тон, блеск для губ и обилие разнообразных хайлайтеров.
2. Глаза
Глаза — зеркало души и та самая зона, на которой можно «оторваться», делая макияж к встрече Нового года.
Используйте спарклы, блёстки от самых крупных до маленьких, сияющие пигменты или глиттер — для самых смелых.
«Актуальны будут графичные стрелки с яркой сияшкой на всем подвижном веке. Стразы или бусинки в макияже также выглядят очень интересно», — советует визажист-стилист.
3. Губы
Традиционно используем блески для губ или масло с оттенком, подводим контур карандашом.
И так как тренд этого года — «slavic girl» (славянская девушка), то можете свободно интерпретировать моду 90-х или 80-х в своём образе. Это могут быть перламутровые текстуры с тёмным контуром или, например, ярко-красные оттенки помад. Экспериментируйте, но помните: акцент лучше всего делать либо только на глаза, либо на губы. Иначе рискуете выглядеть чересчур ярко и экстравагантно.
4. Тренды
Конечно же, не стоит забывать, что будущий год пройдёт под покровительством Зелёного Дракона. Поэтому актуальным будет использование цвета, похожего на чешую этого символа. Сочные или даже неоновые зелёные оттенки для тех, кто собрался встречать Новый год в ночном клубе, а смоки в коричнево-землистых или оливковых цветах для официального вечера — в общем, подберите своё.
«Так как Новый год — время сиять, то можно не жалеть хайлайтера, хоть сейчас он и не на пике популярности. Но если нанести сияющее масло на открытые ключицы и продублировать хайлайтером — тогда точно невозможно будет остаться незамеченной», — резюмирует Валерия Матвеева.
Важно не забывать про уходовые средства перед нанесением косметики.