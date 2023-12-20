Сахарная фея или славянская девушка: калининградский визажист дал советы, какой макияж сделать на Новый год (фото)

Конечно же, не стоит забывать, что будущий год пройдёт под покровительством Зелёного Дракона. Поэтому актуальным будет использование цвета, похожего на чешую этого символа. Сочные или даже неоновые зелёные оттенки для тех, кто собрался встречать Новый год в ночном клубе, а смоки в коричнево-землистых или оливковых цветах для официального вечера — в общем, подберите своё.