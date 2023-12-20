Около −17° ожидается в Иркутске 21 декабря

Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура ночью −25,-30°, при прояснении −35,-40°, в горах Восточного местами до −20°, днем −15,-20°, в пониженных формах рельефа −25,-30°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до −10°, в Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью −39,-44°, местами −29,-34°, днем −30,-35°, местами −21,-26°.