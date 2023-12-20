Свердловские врачи спасли новорожденную девочку с редкой аномалией. Фото

«Еще на этапе внутриутробного развития малышки диагностировали у нее опасную патологию. Мультикистозная дисплазия почек — аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями. Данная патология встречается у одного на тысячу новорожденных. У пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров», — говорится в сообщении ДИПа.