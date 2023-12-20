Лыжная трасса откроется в парке «Северный» Хабаровска

В Краснофлотском районе Хабаровска состоится тождественное открытие лыжной трассы. Она начнет работу в парке «Северный» с 23 октября. Мероприятие с участием мэра города Сергеем Кравчуком начнется в 12 часов. Лыжебеговая дорожка носит название «Народная лыжня в Северном парке».
Трасса в длину — 1,7 метра. Она подходит как для любителей, так и настоящих профессионалов в лыжном спорте. Старт и финиш оборудовали в районе Храма преподобного Серафима Саровского.
Кататься здесь все желающие смогут каждый день абсолютно бесплатно. Кроме того, им разрешено пользоваться пунктом обогрева и услугами проката. Взять в аренду можно любой лыжный инвентарь.
Трассу оборудовали для того, чтобы сделать этот вид спорта наиболее популярным среди жителей Хабаровска и воспитать спортсменов среди школьников.