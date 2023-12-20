Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ростовской области создали мобильные группы для охраны региона

В Ростовской области для обеспечения безопасности организованы дополнительны мобильные группы.
Армия Украины
Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Василий Голубева.

По словам губернатора, в Ростовской области уже работают дополнительные мобильные группы. Они занимаются прикрытием административно-производственных центров региона. Кроме того, группы взаимодействуют с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и оперативно сообщают об угрозах.

Напомним, в Ростовской области с осени 2022 года объявлен средний уровень реагирования. За безопасность региона отвечает специально созданный оперативный штаб. По его указанию в регионе работают дополнительные наряды полиции.