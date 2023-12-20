В Ростовской области создали мобильные группы для охраны региона

По словам губернатора, в Ростовской области уже работают дополнительные мобильные группы. Они занимаются прикрытием административно-производственных центров региона. Кроме того, группы взаимодействуют с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и оперативно сообщают об угрозах.