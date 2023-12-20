Концерт в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске собрал более 3 тыс зрителей

Изначально проведение финального мероприятия планировалось в сквере Кирова. Однако погода внесла свои коррективы — из-за аномальных холодов могло подвести оборудование. Да и зрители могли замерзнуть. Именно поэтому и было принято решение перенести главное событие в ледовый дворец Айсберг. Прийти могли все желающие — вход был бесплатным. И иркутяне, а так же гости города, с радостью этой возможностью воспользовались: все места были заняты, посмотреть на яркое шоу собралось не менее 3 тысяч зрителей.