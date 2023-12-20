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Аномальные морозы в Приморье начнут отступать: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ФедералПресс. В предстоящие выходные погода в Приморье изменится — холода начнут отступать. В некоторых районах возможен небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 769 мм рт. ст. +3°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Примпогода», в субботу, 23 декабря, местами в крае возможен небольшой снег. Ночь будет морозной, температура воздуха будет в пределах −25…-18 градусов, в центральных районах до −33 градусов, на северо-востоке до −40.

Днем холода начнут отступать и станет теплее, температура воздуха будет в пределах −14…-7 градусов, в центральных районах до −20.

В воскресенье, 24 декабря, обойдется без осадков, температура воздуха повысится еще на 1 — 3 градуса. Днем будет в пределах −11…-5 градусов, на севере до −17.

Во Владивостоке в предстоящие выходные обойдется без осадков. В субботу ночью будет −20…-18 градусов, днем до −14. В воскресенье станет теплеет на 2 — 4 градуса.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в январе и феврале 2024 года россиян ждет аномальная погода.