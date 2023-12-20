В Хабаровске скорректируют работу общественного транспорта на новогодних праздниках

В планах 1 и 2 января 2024 года с 5:30 до 12:00 в рейсы выйдут 50 процентов машин от количества, предусмотренного расписанием выходного дня. С 3 по 8 января 2024 года работу транспорта запланируют в полном объеме в соответствии с расписаниями воскресного дня. Подробнее о движении общественного транспорта можно узнать по телефону диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» 45−00−56.