На церемонии присутствовали 11 выходцев из стран ближнего зарубежья. Присягу провели в здании УМВД РФ по Калининскому району. В ходе нее новые граждане России дали клятву соблюдать Конституцию и законы страны, а также права и свободы россиян.
После завершения церемонии представители военкоматов выдали повестки, чтобы они встали на воинский учет. Участие в этом действии также принимало руководство военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская полиция будет ежедневно проводить рейды для выявления иностранцев, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.
Новые граждане РФ получили повестки в Петербурге после присяги
После присяги при вступлении в гражданство РФ в Санкт-Петербурге иностранным гражданам выдали повестки о постановке на воинский учет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
На церемонии присутствовали 11 выходцев из стран ближнего зарубежья. Присягу провели в здании УМВД РФ по Калининскому району. В ходе нее новые граждане России дали клятву соблюдать Конституцию и законы страны, а также права и свободы россиян.