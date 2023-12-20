Новые граждане РФ получили повестки в Петербурге после присяги

На церемонии присутствовали 11 выходцев из стран ближнего зарубежья. Присягу провели в здании УМВД РФ по Калининскому району. В ходе нее новые граждане России дали клятву соблюдать Конституцию и законы страны, а также права и свободы россиян.



После завершения церемонии представители военкоматов выдали повестки, чтобы они встали на воинский учет. Участие в этом действии также принимало руководство военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская полиция будет ежедневно проводить рейды для выявления иностранцев, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.



