Школу села Ильинка в Хабаровском крае закрыли из-за аварийного состояния

Среднюю школу села Ильинка в Хабаровском районе края закрыли из-за аварийного состояния после вмешательства в ситуацию министра образования региона Виктории Хлебниковой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», поводом взять во внимание проблемы учебного заведения стало обращение родителей учащихся в адрес ответственного ведомства.
По словам главы регионального Минобра, люди пожаловались, что в школьники не получают горячее питание, уроки сокращены до 30 минут, а перемены до 10. Обучающиеся при этом находились в учебном заведении не более 4 часов. Одновременно с этим поступила аналогичная информация Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю.
— Заместитель председатель правительства Хабаровского края разобрался в данной ситуации. В ходе встречи представителей министерства образования, районной администрации и руководства школы факты подтвердились. Директор образовательного учреждения также предоставила экспертное заключение о признании здания аварийным и невозможности его использования для организации образовательного процесса, — сообщила Виктория Хлебникова.
— Министерство образования Хабаровского края берёт на личный контроль сложившуюся ситуацию. Нужно сказать, что происходящее в течение первого учебного полугодия в школе села Ильинка — недопустимо. Наши специалисты будут координировать всю работу, чтобы дети смогли завершить учебную четверть и начать новую в соответствии со всеми требованиями организации учебного процесса, — подытожила министр образования региона.