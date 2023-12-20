Школу села Ильинка в Хабаровском крае закрыли из-за аварийного состояния

По словам главы регионального Минобра, люди пожаловались, что в школьники не получают горячее питание, уроки сокращены до 30 минут, а перемены до 10. Обучающиеся при этом находились в учебном заведении не более 4 часов. Одновременно с этим поступила аналогичная информация Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю.