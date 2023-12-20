«Парту Героя» в честь Антона Бучнева открыли в Хабаровске

В Академическом лицее Хабаровска появилась «Парта Героя». Стол с информацией об Антоне Бучневе установили в одном из классов школы.
Антон Васильевич — гвардии капитан. Он погиб 13 октября этого года, эвакуируя раненых бойцов его роты, попавших под вражеский обстрел. Он спас всех, кроме себя.
— Антон Бучнев награжден тремя Орденами Мужества, медалью Луганской республики «За веру и волю». За отличия в воинской службе награжден медалью МО РФ «За воинскую доблесть» второй степени, медалью МО РФ «За участие в военном параде во ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», нагрудным знаком «За службу на Кавказе», — рассказали в управлении образования Хабаровска.
На парте изображена фотография солдата, а также указана его краткая биография.