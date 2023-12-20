«Нанес более 53-х ударов»: назаровца осудили за смертельное избиение своей матери

Преступление было совершено после празднования наступления 2023 года, днем 1 января. Следствием и судом установлено, что мужчина с уголовным прошлым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе бытовой ссоры нанес женщине более 53-х ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, пенсионерка скончалась на месте.
Несмотря на очевидные улики, сын женщины не признавал вину, раскаяния не высказал. В ходе следствия он выдвинул версию о том, что обнаруженные у его матери телесные повреждения она получила в результате падения в подполье дома. Но прокурор и судмедэксперты доказали в суде, что травмы — результат жестокого избиения.
«Учитывая, что все телесные повреждения возникли в короткий промежуток времени, располагаются на различных областях тела, а также отсутствия признаков общего сотрясения тела, характерных для падения с большой высоты, причинение части из них, при падении в погреб является крайне маловероятным, не исключается возможность их причинения при нанесении множественных ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям, а также неустановленным предметом», — рассказали в прокуратуре.
Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным и не заслуживающим снисхождения. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ), суд назначил ему 12 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.