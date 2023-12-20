«Нанес более 53-х ударов»: назаровца осудили за смертельное избиение своей матери

«Учитывая, что все телесные повреждения возникли в короткий промежуток времени, располагаются на различных областях тела, а также отсутствия признаков общего сотрясения тела, характерных для падения с большой высоты, причинение части из них, при падении в погреб является крайне маловероятным, не исключается возможность их причинения при нанесении множественных ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям, а также неустановленным предметом», — рассказали в прокуратуре.