У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов

ПЕРМЬ, 20 дек — РИА Новости. У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное управление судебных приставов.
«Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о 236 моделях, их передали на ответственное хранение представителю взыскателя.
Кроме того, приставы запретили пермяку проводить регистрационные действия с квартирой.
Игрушки вернут мужчине после выплаты задолженности.