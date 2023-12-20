Старый Борский мост полностью закроют на ремонт на восемь месяцев

Часть работ будет проводиться с учетом восьмичасовых «окон» в движении поездов. Отремонтированную половину старого Борского моста могут открыть для движения по одной полосе, сохранив трехполосное движение по новому мосту. Либо движение транспорта в сторону Нижнего Новгорода организуют по одной полосе на старом мосту и по одной полосе — новому. Обратно движение будет осуществляться по двум полосам нового моста.