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На Свердловскую область надвигается порывистый ветер

На Среднем Урале ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 63% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

На Средний Урал надвигается сильный ветер. 21 декабря порывы будут достигать 23 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

— В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности. Будьте бдительны, — отмечают спасатели.

Свердловчанам советуют закрывать все окна и двери. Также по возможности стоит отключить электроприборы во избежание пожаров. Если же сильный ветер застал вас на улице, держитесь подальше от легких построек, зданий, мостов и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли или стекла.

Водителям советуют быть внимательными на дороге. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не стоит парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами.