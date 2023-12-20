На Свердловскую область надвигается порывистый ветер

Свердловчанам советуют закрывать все окна и двери. Также по возможности стоит отключить электроприборы во избежание пожаров. Если же сильный ветер застал вас на улице, держитесь подальше от легких построек, зданий, мостов и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли или стекла.