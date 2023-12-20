На Свердловскую область надвигается порывистый ветер

На Средний Урал надвигается сильный ветер. 21 декабря порывы будут достигать 23 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
— В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности. Будьте бдительны, — отмечают спасатели.
Свердловчанам советуют закрывать все окна и двери. Также по возможности стоит отключить электроприборы во избежание пожаров. Если же сильный ветер застал вас на улице, держитесь подальше от легких построек, зданий, мостов и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли или стекла.
Водителям советуют быть внимательными на дороге. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не стоит парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами.