23 декабря в Кемерове изменят организацию движения и парковок у ЛДК

Так, с 7 утра до 14 часов ограничат движение транспорта по дороге-дублёру пр. Притомского. С 20 часов 22 декабря до 14 часов 23 декабря запретят стоянку машин на этой же дороге от Московской площади до «Кузбасс-Арены» и на парковке спорткомплекса.