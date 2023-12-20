23 декабря в Кемерове изменят организацию движения и парковок у ЛДК

По данным администрации г. Кемерово, в пятницу, 23 декабря, около Московской площади изменится организация дорожного движения. Это связано с церемонией награждения победительницы областного конкурса «Снегурочка 2024».
Так, с 7 утра до 14 часов ограничат движение транспорта по дороге-дублёру пр. Притомского. С 20 часов 22 декабря до 14 часов 23 декабря запретят стоянку машин на этой же дороге от Московской площади до «Кузбасс-Арены» и на парковке спорткомплекса.
С 9 до 14 часов в пятницу автобус № 90а будет двигаться по Притомскому проспекту.
Также мы писали, что в этот день откроется сразу два открытых катка: в Парке Чудес и рядом с Московской площадью.