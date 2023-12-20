По Казани в январские каникулы будет путешествовать «дракон»

В новогодние каникулы — со 2 по 5 января — по общественным пространствам Казани будет перемещаться символ 2024 года — дракон. Поймавших его ждет приз, сообщил на брифинге в кабмине начальник Управления культуры города Азат Абзалов.
— Особая история: следующий год — год дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его — и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах
Напомним, новогодние мероприятия в Казани стартовали на этой неделе — запланировано 180 событий на открытом воздухе. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.