Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

По Казани в январские каникулы будет путешествовать «дракон»

Поймавших его ждет приз.

В новогодние каникулы — со 2 по 5 января — по общественным пространствам Казани будет перемещаться символ 2024 года — дракон. Поймавших его ждет приз, сообщил на брифинге в кабмине начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

​ — Особая история: следующий год — год дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его — и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах ​

рассказал он

Напомним, новогодние мероприятия в Казани стартовали на этой неделе — запланировано 180 событий на открытом воздухе. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.