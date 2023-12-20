Первая причина материнской смертности: роженицу с вросшей плацентой спасли в Хабаровске

Такие операции в Хабаровске проводят только в Перинатальном центре с 2019 года. Врачам удается спасти не только жизнь мам и детей, но и сохранить матку женщинам. За четыре года удалось сформировать постоянную бригаду специалистов, которые спасают рожениц. Это Евгения Кондрашова, Юрий Болгаров и Вадим Никитин. Также в состав бригады вошли молодые медики, которые смогут передавать опыт дальше. Ее пополнила врач акушер-гинеколог родового отделения Перинатального центра Ксения Федорова, также в операционной находились врачи-ординаторы.