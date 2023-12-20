Первая причина материнской смертности: роженицу с вросшей плацентой спасли в Хабаровске

Врачи Перинатального центра Хабаровска провели 20 декабря одну из самых сложных операций. Они сделали кесарево сечение женщине, у которой оказалась вросшей плацента. С начала года таких было 13, в планах до конца декабря — еще одна.
Врастание плаценты — серьезная патология. Ткани плаценты врастают в стенку матки и часто приводят к ее удалению, а также являются самой частой причиной материнской смертности от кровотечений.
Такие операции в Хабаровске проводят только в Перинатальном центре с 2019 года. Врачам удается спасти не только жизнь мам и детей, но и сохранить матку женщинам. За четыре года удалось сформировать постоянную бригаду специалистов, которые спасают рожениц. Это Евгения Кондрашова, Юрий Болгаров и Вадим Никитин. Также в состав бригады вошли молодые медики, которые смогут передавать опыт дальше. Ее пополнила врач акушер-гинеколог родового отделения Перинатального центра Ксения Федорова, также в операционной находились врачи-ординаторы.
Медики называют операции «большими», потому что на них работает усиленная бригада врачей. Анестезиологи-реаниматологи обезболивают и следят за состоянием женщины во время операции, трансфузиологи выполняют реинфузию крови с помощью специального аппарата, который собирает потерянную при операции кровь, очищает ее и возвращает обратно пациентке. Врачи-неонатологи принимают новорожденного, оценивают его состояние, проводят необходимые манипуляции и прикладывают к груди матери, пока она еще находится на операционном столе.
Сейчас мать и ребенок находятся под наблюдением врачей.