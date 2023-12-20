Короче, но дороже предыдущей: сколько стоит главная новогодняя ель Владивостока

Во Владивостоке продолжается установка главной новогодней ели на центральной площади. Новая конструкция будут дороже предыдущей более чем на 2 миллиона рублей, при этом короче предшественницы на восемь метров, сообщает ИА PrimaMedia.
В этом году приобретением главного новогоднего символа занималась АНО «Туристско-информационный центр Приморского края». Искусственная ель российского производства обошлась организации в 6 857 600 рублей. Монтаж и демонтаж елки осуществляет управление культуры Владивостока за счет городского бюджета.
Напомним, предыдущую 28-метровую ель впервые установили еще в 2017 году, тогда она обошлась городу в 4,6 млн рублей. Еще 1,5 миллиона ушло на ее установку.