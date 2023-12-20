Казань в новогоднюю ночь останется без салюта

В Казани салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь не будет. Об этом сообщил на брифинге в кабмине начальник Управления культуры города Азат Абзалов.
— Особый противопожарный режим подразумевает отсутствие салютов и прямой запрет на использование пиротехники, [можно] только в четырех установленных местах. В частном порядке — пожалуйста, поезжайте на это места, запускайте салюты.
Напомним, в Казани в новогодние каникулы организуют четыре площадки для запуска салютов: на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, на стоянке для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и на площадке возле Ипподрома.
В Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го.