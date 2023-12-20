Казань в новогоднюю ночь останется без салюта

Напомним, в Казани в новогодние каникулы организуют четыре площадки для запуска салютов: на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, на стоянке для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и на площадке возле Ипподрома.