Ветер играет с новогодней ёлкой на Дворцовой. Люди готовы её поддержать

Сильный ветер 20 декабря продолжает испытывать на прочность главную новогоднюю ель Петербурга, украшающую Дворцовой площадь. Но волноваться не стоит: дерево выдерживает, а если что, специалисты придут на помощь.
Как сообщил «Фонтанке» председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, на месте дежурят сотрудники предприятия-подрядчика. При усилении ветровой нагрузки они укрепят конструкции ёлки дополнительными тросами, прикрепленными к технике, которая установлена рядом. Так что жителям не стоит беспокоиться, что с хвойной красавицей на Дворцовой что-то произойдет.
Горожане заметили, что ёлочка на Дворцовой танцует на ветру, вчера, когда ветер в городе усилился. Сегодня, по данным синоптиков, ветер тоже сильный, порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, но после обеда он должен утихнуть.
Ёлка приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли ночью 12 декабря на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана, а украшать начали 15 декабря.