Ветер играет с новогодней ёлкой на Дворцовой. Люди готовы её поддержать

Как сообщил «Фонтанке» председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, на месте дежурят сотрудники предприятия-подрядчика. При усилении ветровой нагрузки они укрепят конструкции ёлки дополнительными тросами, прикрепленными к технике, которая установлена рядом. Так что жителям не стоит беспокоиться, что с хвойной красавицей на Дворцовой что-то произойдет.