«Всего по 105!» Жители Краснодарского края стоят в длинных очередях за дешевыми яйцами

В Краснодарском крае можно купить десяток яиц по дешевке. Правда, чтобы добраться до кассы, нужно отстоять длинную очередь. В Лабинске местная птицефабрика в своем фирменном магазине продает яйца всего за 105 рублей. По нынешним временам — просто задаром. Например, в сетевых супермаркетах в Краснодаре стоимость «золотого» продукта выросла уже до 200 рублей.
«Как за спиртным при Горбачеве», — горько шутят местные.
Урвать яйца впрок не получилось. В одни руки отпускали по 60 штук, чтобы хватило всем желающим.
«Лабинская птицефабрика в свое время сделала правильный выбор в пользу собственных магазинов. В то же время сложившийся ажиотаж очень выгоден торговым сетям, которые имеют большие продажи товара в пиковый сезон, да и производителям тоже — государство регулирует цены на социально-значимые товары и маржа по ним невелика. А благодаря ажиотажу, цену удалось серьезно поднять вверх, что дало возможность производителям заработать», — отмечает краснодарский экономист Роман Иноземцев.
КОГДА ПОДЕШЕВЕЮТ ЯЙЦА.
По словам эксперта, для цен на яйца характерна сезонность. Как правило, стоимость растет с конца лета и до декабря. Это связано с определенными циклами производства продукции и уменьшением спроса. Крутое пике цен на яйца специалисты ожидают уже этой зимой.
«С декабря по май мы должны наблюдать падение. Если говорить про уровни, то обычно к маю цена составляла ¾ цены декабря. Если в экономике не произойдут какие-то форс-мажорные события, то мы выйдем на такие показатели», — считает Иноземцев.