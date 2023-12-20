«Всего по 105!» Жители Краснодарского края стоят в длинных очередях за дешевыми яйцами

«Лабинская птицефабрика в свое время сделала правильный выбор в пользу собственных магазинов. В то же время сложившийся ажиотаж очень выгоден торговым сетям, которые имеют большие продажи товара в пиковый сезон, да и производителям тоже — государство регулирует цены на социально-значимые товары и маржа по ним невелика. А благодаря ажиотажу, цену удалось серьезно поднять вверх, что дало возможность производителям заработать», — отмечает краснодарский экономист Роман Иноземцев.