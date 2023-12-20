Чудесное свечение над храмом: Эколог объяснил причины необычного природного явления на Кубани

«На самом деле в таком атмосферном явлении нет ничего необычного. Это преображение солнечного света. Такие явления происходят при различных обстоятельствах. Бывают раздвоения или расчетверения солнца», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.