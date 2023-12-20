Чудесное свечение над храмом: Эколог объяснил причины необычного природного явления на Кубани

Необычное свечение утреннего неба сняли в Тимашевске. Между розовыми облаками местные жители заметили светлые лучи, пробивающиеся сквозь пелену. Увиденное они назвали «настоящим чудом».
«На самом деле в таком атмосферном явлении нет ничего необычного. Это преображение солнечного света. Такие явления происходят при различных обстоятельствах. Бывают раздвоения или расчетверения солнца», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Подобные явления можно заметить из-за расслоения атмосферы на очень теплую и очень холодную. Между слоями получается четкая поверхность раздела и она работает как линза.
«В том числе бывают и солнечные столбы, и гало, и даже кресты. Преображения бывают абсолютно разными», — поделился Вениамин Голубитченко.
Эколог уточнил, что подобное природное явление зависит от того, как сложились обстоятельства при отражении света от атмосферных раздельных участков.
«Мы можем увидеть разные фигуры в зависимости от того, как сложились различные слои атмосферы с точки зрения плотности воздуха», — заключил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края.