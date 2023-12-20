Губернатор Иркутской области высказался об эвтаназии бездомных животных

В рамках пресс-конференции 19 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал введение закона об эвтаназии бездомных животных в других регионах.
-Я ориентируюсь на общественное мнение. Если заинтересованные стороны придут к решению вопроса эвтаназии, мы обсудим вопрос сразу. Пока разные позиции, нужно их сближать или же искать компромисс, — сказал губернатор.
Он также добавил, что пока общество не настроено, имеет разногласия, власти не будут приступать к этому вопросу, а будут искать другие пути решения проблемы бездомных животных.
Напомним, что ранее парламент Бурятии принял закон, который предполагает эвтаназию отловленных домашних животных. Пойманных собак сначала будут отправлять в приюты. Далее в течение 30 дней собаке будет подыскиваться хозяин, если же его не найдут, то будет принято решение об эвтаназии. Однако у приютов есть вариант с содержанием собаки более продолжительный срок, но за свой счет.