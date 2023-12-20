Жительница Ленобласти вызвала «скорую» своему чихуахуа, сказав, что плохо ребенку

На середину декабря пришелся пик вирусных заболеваний, поэтому 70% жалоб касались температуры и признаков ОРВИ. Отмечается, что пациенты предпочитают не идти к терапевту, а вызвать бригаду скорой. При этом «больничный» может выдать только участковый терапевт.