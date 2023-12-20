Жительница Ленобласти вызвала «скорую» своему чихуахуа, сказав, что плохо ребенку

На середину декабря пришелся пик вирусных заболеваний, поэтому 70% жалоб касались температуры и признаков ОРВИ. Отмечается, что пациенты предпочитают не идти к терапевту, а вызвать бригаду скорой. При этом «больничный» может выдать только участковый терапевт.
А на неделе бригада «скорой» на всех парах мчала к заболевшему ребенку, но, как оказалось, у женщины неважно чувствовала себя собака породы чихуахуа.
В комздраве напомнили, что вызывать скорую помощь следует при нарушении сознания, дыхания, системы кровообращения, обострении психических расстройств, травмах, ожогах, кровотечениях, температуре выше 39 градусов у детей до трех лет, родах, угрозах прерывания беременности и чрезвычайных ситуациях.