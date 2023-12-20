Елочные базары открылись во всех районах Иркутска

27 специализированных ярмарок (0+) начали работу во всех районах Иркутска. Жители и гости областного центра до 31 декабря могут приобрести на них живые ели, пихты и сосны, а также лапник. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.