Елочные базары открылись во всех районах Иркутска

27 специализированных ярмарок (0+) начали работу во всех районах Иркутска. Жители и гости областного центра до 31 декабря могут приобрести на них живые ели, пихты и сосны, а также лапник. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Елочные базары в Правобережном округе находятся по следующим адресам: ул. Баррикад, 185, в районе ост. «Братская»; ул. Шевцова, 4, в районе ост. «Город Мастеров»; ул. Радищева, ост. «Северная»; ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»; ул. Рабочего Штаба, 62; ул. Урожайная, ост. «Копай».
Посетить ярмарки в Октябрьском округе можно на ул. Байкальской, 209а, ул. Волжской, 3 и ул. Депутатской, 14. Елочные базары в Свердловском округе работают по адресам: ул. Академическая, 2а; ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»; мкрн Первомайский, 62; мкрн Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города); мкрн Юбилейный, 42; бул. Рябикова, 5б; ул. Маяковского, 5; ул. Лермонтова, ост. «Академгородок»; ул. Терешковой, 23; мкрн Ершовский, ост. «Магазин “Лучик”.
Если говорить про Ленинский округ, то специализированные ярмарки открыты на ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»; ул. Муравьева, 17; ул. Тельмана, 38; ул. Шишкина, 9; ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»; ул. Воровского, 10/1; ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»; ул. Розы Люксембург, 215 В.